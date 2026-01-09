Valle d’Aosta aggiornamento graduatorie docenti | pubblicato il decreto per il biennio 2026-2028 domande entro il 25 gennaio

La Regione Valle d'Aosta ha pubblicato il decreto del Presidente della Regione n. 300 del 9 gennaio 2026, riguardante l’aggiornamento delle graduatorie docenti per il biennio 2026-2028. Le domande devono essere presentate entro il 25 gennaio. Questo aggiornamento rappresenta un passaggio importante per chi desidera inserirsi o mantenere il ruolo nell’ambito scolastico regionale. È consigliabile consultare i dettagli ufficiali per le modalità di presentazione e i requisiti richiesti.

Aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, al via le domande - La Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta dà il via all'aggiornamento delle graduatorie regionali per le supplenze (Grs) e alle corrispondenti graduatorie di istituto. ansa.it

