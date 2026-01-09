Valle d’Aosta aggiornamento graduatorie docenti | pubblicato il decreto per il biennio 2026-2028 domande entro il 25 gennaio
La Regione Valle d'Aosta ha pubblicato il decreto del Presidente della Regione n. 300 del 9 gennaio 2026, riguardante l’aggiornamento delle graduatorie docenti per il biennio 2026-2028. Le domande devono essere presentate entro il 25 gennaio. Questo aggiornamento rappresenta un passaggio importante per chi desidera inserirsi o mantenere il ruolo nell’ambito scolastico regionale. È consigliabile consultare i dettagli ufficiali per le modalità di presentazione e i requisiti richiesti.
La Regione Valle d'Aosta ha emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio 2026. Il provvedimento riguarda l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 20262027 e 20272028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Concorso docenti secondaria Valle d’Aosta: domande entro il 12 novembre. 76 i posti a bando
Leggi anche: Concorso docenti scuola secondaria Valle d’Aosta: scadenza domande il 12 novembre
Emanato decreto su aggiornamento delle graduatorie dei docenti - E' stato emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Regione Valle d' ... ansa.it
Aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, al via le domande - La Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta dà il via all'aggiornamento delle graduatorie regionali per le supplenze (Grs) e alle corrispondenti graduatorie di istituto. ansa.it
Nevicate sopra i 1.300-1.400 MT in Valle d'Aosta. Segnalati accumuli di neve di 40 cm a Cervinia. Foto di Meteo Valle d'Aosta. x.com
Buonanotte in diretta da Cervinia in Valle d'Aosta, guardate che spettacolo! Continua a nevicare fortissimo e inizia ad essere tutto sommerso da mezzo metro di neve fresca.. Video di Raffaella #montagna #alpi #neve #cervinia #valledaosta #in - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.