Valle d’Aosta aggiornamento graduatorie docenti | pubblicato il decreto per il biennio 2026-2028 domande entro il 25 gennaio

La Regione Valle d'Aosta ha pubblicato il decreto del Presidente della Regione n. 300 del 9 gennaio 2026, riguardante l’aggiornamento delle graduatorie docenti per il biennio 2026-2028. Le domande devono essere presentate entro il 25 gennaio. Questo aggiornamento rappresenta un passaggio importante per chi desidera inserirsi o mantenere il ruolo nell’ambito scolastico regionale. È consigliabile consultare i dettagli ufficiali per le modalità di presentazione e i requisiti richiesti.

La Regione Valle d'Aosta ha emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio 2026. Il provvedimento riguarda l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 20262027 e 20272028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

