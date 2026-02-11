Valdichiana Designer Village sostiene il Centro regionale per l’epilessia

Arezzo si prepara a festeggiare una nuova iniziativa a sostegno dei giovani con epilessia. In occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia, l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha aperto una nuova area dedicata ai bambini e ai giovani adulti. Durante l’inaugurazione, è stato anche presentato l’ambulatorio per la transizione dall’età evolutiva a quella adulta, situato nel Centro regionale per l’epilessia. Un passo avanti importante per garantire assistenza e supporto a chi convive con questa condizione

Arezzo, 11 febbraio 2026 – In occasione della Giornata Mondiale dell'Epilessia, celebrata il 9 febbraio 2025, l' Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha inaugurato la nuova area dedicata all'accoglienza del bambino e del giovane adulto e l'ambulatorio della transizione dall'età evolutiva all'età adulta, all'interno del Centro regionale per l'epilessia situato in Neurofisiopatologia. All'inaugurazione erano presenti la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli, il Direttore Generale Antonio D'Urso, insieme alla Direttrice Sanitaria Simona Carosati e alla Direttrice Amministrativa Maria Chiara Innocenti.

