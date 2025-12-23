Golden Gala 2026 Battocletti | L’Olimpico è un sogno molto felice di partecipare

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – In un Golden Gala Pietro Mennea che presenta il nuovo e scintillante logo stilizzato, che lo porterà all’edizione del 2026, ci sarà anche la stella internazionale del mezzofondo e del cross Nadia Battocletti. Immagine Fidalfidal.it (da fidal.it) L’Azzurra prenderà parte al Meeting Italiano di atletica leggera (quinta tappa del circuito della Wanda Diamond League), che si svolgerà il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, per la terza volta in carriera. Scenderà in pista nei suoi 5000 metri dell’argento olimpico a Parigi 2024. L’argento mondiale nei 10000 metri e bronzo iridato negli stessi 5000 metri non vede l’ora di tornare in pista a Roma: “Il Golden Gala è la gara che mi piace di più – commenta Nadia Battocletti, come riporta fidal. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Golden Gala 2026: “Lo stadio Olimpico è un sogno”

Leggi anche: Nadia Battocletti illumina il Golden Gala 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Battocletti al Golden Gala, biglietti in vendita; Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Golden Gala 2026: “Lo stadio Olimpico è un sogno”; Atletica: Battocletti al Golden Gala 2026, 'la mia gara preferita'; Battocletti prima stella annunciata per il Golden Gala 2026.

golden gala 2026 battoclettiNadia Battocletti conferma la sua presenza al Golden Gala 2026: “Lo stadio Olimpico è un sogno” - In attesa di conoscere nei prossimi mesi gli altri grandi campioni che prenderanno parte all'evento, gli organizzatori del Golden Gala 2026 hanno ... oasport.it

golden gala 2026 battoclettiAtletica: Battocletti al Golden Gala 2026, 'la mia gara preferita' - E' il primo grande annuncio per la prossima edizione del principale meeting italiano di atletica leggera, in programma giovedì 4 giugno a Roma. ansa.it

Battocletti al Golden Gala, biglietti in vendita - E' il primo grande annuncio per la prossima edizione del principale meeting italiano di atletica leggera, in programma per gi ... fidal.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.