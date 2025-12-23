Golden Gala 2026 Battocletti | L’Olimpico è un sogno molto felice di partecipare
Roma – In un Golden Gala Pietro Mennea che presenta il nuovo e scintillante logo stilizzato, che lo porterà all’edizione del 2026, ci sarà anche la stella internazionale del mezzofondo e del cross Nadia Battocletti. Immagine Fidalfidal.it (da fidal.it) L’Azzurra prenderà parte al Meeting Italiano di atletica leggera (quinta tappa del circuito della Wanda Diamond League), che si svolgerà il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, per la terza volta in carriera. Scenderà in pista nei suoi 5000 metri dell’argento olimpico a Parigi 2024. L’argento mondiale nei 10000 metri e bronzo iridato negli stessi 5000 metri non vede l’ora di tornare in pista a Roma: “Il Golden Gala è la gara che mi piace di più – commenta Nadia Battocletti, come riporta fidal. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
