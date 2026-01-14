Mattia Furlani parteciperà al Golden Gala 2026 e chiama i tifosi all’Olimpico

Da sportface.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Furlani sarà presente al Golden Gala Pietro Mennea, in programma all’Olimpico il 4 giugno 2026. L’atleta italiano ha confermato la propria partecipazione all’evento, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire da vicino le sue performance. L’appuntamento rappresenta un momento importante per l’atletica italiana e per gli appassionati che desiderano sostenere i protagonisti nazionali.

Mattia Furlani tra le stelle dell'Olimpico a giugno. L'atleta azzurro ha confermato la propria presenza al Golden Gala Pietro Mennea che si terrà in Italia il 4 giugno.

