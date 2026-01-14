Mattia Furlani parteciperà al Golden Gala 2026 e chiama i tifosi all’Olimpico

Mattia Furlani sarà presente al Golden Gala Pietro Mennea, in programma all’Olimpico il 4 giugno 2026. L’atleta italiano ha confermato la propria partecipazione all’evento, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire da vicino le sue performance. L’appuntamento rappresenta un momento importante per l’atletica italiana e per gli appassionati che desiderano sostenere i protagonisti nazionali.

Mattia Furlani torna al Golden Gala: "Mi aspetto un tifo caloroso"

Atletica, Furlani al Golden Gala Pietro Mennea 2026: "Non vedo l'ora di tornare a saltare all'Olimpico, mi aspetto un tifo caloroso"

Al Golden Gala c'è Furlani: ''Solo emozioni'' Mattia Furlani, campione del mondo di salto in lungo, sarà protagonista del Golden Gala 2026 all'Olimpico di Roma il 4 giugno, insieme a Nadia Battocletti nei 5000.

