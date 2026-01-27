Dall’Abruzzo all’Australia | gli studenti del Liceo G Vico custodi della memoria e ambasciatori di futuro

Dall’Abruzzo all’Australia, gli studenti del Liceo “G. Vico” raccontano storie di identità e radici attraverso il volume “Tra terra d’Abruzzo e cieli australiani”. Un ponte tra Sulmona e Melbourne che testimonia l’importanza di custodire la memoria e di costruire un futuro condiviso. Un progetto che unisce culture e persone, sottolineando il valore delle proprie origini.

La classe 5G presenta il volume "Tra terra d'Abruzzo e cieli australiani": un ponte di storie, identità e radici che unisce Sulmona a Melbourne SULMONA – Esistono legami che sfidano i confini geografici e il trascorrere del tempo. Fili sottili ma resistenti, intrecciati dalla memoria dell'emigrazione, capaci di unire generazioni e continenti. Su questa trama prende forma il progetto "Tra terra d'Abruzzo e cieli australiani", che sarà presentato ufficialmente sabato 31 gennaio 2026, alle ore 9:30, nell'Aula Magna del Liceo Artistico di Sulmona e nel mese di marzo a Melbourne. Protagonisti assoluti sono gli studenti della classe 5G del Liceo delle Scienze Umane, che hanno trasformato due anni di ricerca sociologica in un'opera di grande valore storico e umano.

