C’è un’altra storia | Verdile Bellani e D' Angelo ospiti della Bibliodiffusa

A Caserta, il progetto BiblioDiffusa CE continua il suo percorso culturale e formativo con la partecipazione di ospiti come Verdile, Bellani e D'Angelo. L'iniziativa, promossa dal Comune e realizzata con scuole e associazioni locali, mira a diffondere la cultura della lettura e a creare nuovi spazi di incontro tra libri, giovani e comunità.

BiblioDiffusa CE nasce con l’obiettivo di portare i libri fuori dai luoghi tradizionali della lettura, trasformando scuole, spazi pubblici e contesti culturali in punti di incontro dove la letteratura diventa occasione di dialogo, crescita e partecipazione. Un progetto, seguito dal Funzionario Servizio Cultura, Alfredo Fontanella, che punta in particolare ad avvicinare le nuove generazioni al piacere della lettura, riconoscendo nei libri uno strumento fondamentale per sviluppare senso critico, consapevolezza e cittadinanza attiva. Protagoniste dell’incontro saranno tre autrici che, con sensibilità e sguardi differenti, contribuiscono a dare forma a questa narrazione plurale: la giornalista e scrittrice Nadia Verdile, curatrice dell’antologia, la scrittrice Barbara Bellani e la scrittrice Iolanda D'Angelo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

