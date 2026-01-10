Bimbi nel bosco mamma Catherine rischia di essere allontanata dalla casa famiglia | Rigida e non collabora
Catherine Birmingham, madre di tre bambini, rischia di perdere la custodia della casa famiglia di Vasto a causa di presunte difficoltà nel collaborare. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità familiare e sulle modalità di gestione del caso. La vicenda evidenzia le sfide di un percorso che coinvolge tutela, assistenza e il benessere dei minori, richiedendo attenzione e approfondimento.
Potrebbe essere allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove si trovano i tre figli Catherine Birmingham, la mamma dei tre bimbi del bosco. Ieri la tutrice, l'avvocata Maria Luisa Palladino, gli assistenti sociali e i responsabili della struttura si sono incontrati per definire un piano educativo, ma una decisione sembra che sarà presa solo la prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La famiglia nel bosco, una nuova relazione: “Mamma Catherine non vuole che i figli imparino”; Famiglia nel bosco, le educatrici contro mamma Catherine: «Diffidente e infastidita, non vuole farci insegnare ai figli; Famiglia nel bosco, separati anche a fine anno. Lo sfogo di Catherine: «I miei figli stanno male, pizzicotti dalla piccola per...; Famiglia nel bosco, niente scuola per i bambini perché la mamma Catherine è rigida e dice no a tutto.
