Autoritratto al Teatro Camploy con Davide Enia

Il Teatro Camploy ospita “Autoritratto”, uno spettacolo di Davide Enia, vincitore di due Premi Ubu per miglior testo e miglior performer. Con questa performance, Enia conferma la sua attenzione per tematiche attuali e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. L’appuntamento è previsto per venerdì 16 gennaio alle ore 20, offrendo un’occasione per approfondire il suo percorso artistico e la sua riflessione personale.

Davide Enia, con 2 recentissimi Premi Ubu, riconoscimento tra i più prestigiosi del teatro italiano, conferiti per miglior testo italiano e migliore performer attore, a conferma della forza e dell'attualità del suo percorso creativo, torna a Verona venerdì 16 gennaio alle 20.45 con "Autoritratto".

