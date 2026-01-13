Autoritratto al Teatro Camploy con Davide Enia

Da veronasera.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Camploy ospita “Autoritratto”, uno spettacolo di Davide Enia, vincitore di due Premi Ubu per miglior testo e miglior performer. Con questa performance, Enia conferma la sua attenzione per tematiche attuali e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. L’appuntamento è previsto per venerdì 16 gennaio alle ore 20, offrendo un’occasione per approfondire il suo percorso artistico e la sua riflessione personale.

Davide Enia, con 2 recentissimi Premi Ubu, riconoscimento tra i più prestigiosi del teatro italiano, conferiti per miglior testo italiano e migliore performer attore, a conferma della forza e dell’attualità del suo percorso creativo, torna a Verona venerdì 16 gennaio alle 20.45 con “Autoritratto”. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Davide Enia al Teatro Modena con “Autoritratto”

Leggi anche: I due nomi del teatro italiano, pilastri di ricerca: Davide Enia e Rezzamastrella

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Davide Enia torna a Verona con «Autoritratto»: al Camploy un viaggio nell'identità personale e collettiva; DAVIDE ENIA TORNA A VERONA CON AUTORITRATTO: UN VIAGGIO NELL'ANIMA CONTEMPORANEA AL TEATRO CAMPLOY; Davide Enia al Teatro Camploy con “Autoritratto”: un teatro che scava nella memoria collettiva; VIDEO | Risate da paura con Stranger Things doppiato in Veneto.

Davide Enia, nel suo "Autoritratto" le ferite di una generazione alle prese con Cosa Nostra - Davide Enia è in scena al Piccolo Teatro Grassi di Milano fino al 17 aprile con "Autoritratto". tgcom24.mediaset.it

Non perdete l’occasione di vedere Autoritratto di Davide Enia a teatro: impressionante! - Fino al 1 giugno al Teatro India di Roma sarà possibile vedere Autoritratto di Davide Enia, ancora una volta accompagnato dal vivo dalle musiche composte e suonate dal vivo dal bravo Giulio ... ilfattoquotidiano.it

Stasera in scena. Davide Enia con ’Autoritratto’ - Arriva questa sera alle ore 21 al Teatro Piccolo, il nuovo spettacolo di Davide Enia dal titolo Autoritratto (con musiche, eseguite in scena, di Giulio Barocchieri). ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.