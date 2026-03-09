Autoritratto in scena il racconto civile di Davide Enia sulle ferite della mafia

Il Teatro degli Atti di Rimini ospita mercoledì 11 marzo lo spettacolo “Autoritratto” di e con Davide Enia. L’attore e narratore palermitano porta in scena un racconto che affronta le ferite della mafia, esplorando come questa influenzi la vita familiare e le decisioni quotidiane. Lo spettacolo si concentra sulla realtà di una comunità martoriata dal fenomeno mafioso, senza commenti o analisi, ma attraverso un racconto diretto e personale.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Il Teatro degli Atti di Rimini accoglie sul proprio palcoscenico mercoledì 11 marzo, “Autoritratto”, spettacolo di e con Davide Enia, il cui il “cuntore” palermitano scava a fondo in una realtà in cui la mafia rappresenta uno specchio della vita familiare, dei processi decisionali e operativi, del modo di osservare il mondo e intendere le relazioni, del rapporto con la religione. Una “nevrosi collettiva” da affrontare, sviscerare e con cui finalmente fare i conti. Lo spettacolo si avvale delle musiche eseguite in scena da Giulio Barocchieri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Cosa Nostra a Palermo a teatro: “Autoritratto”, il nuovo spettacolo di Davide EniaIl Teatro Masini di Faenza accoglie sul proprio palcoscenico martedì 10 marzo, “Autoritratto”, spettacolo di e con Davide Enia, il cui il “cuntore”... “Autoritratto” al Teatro Camploy con Davide EniaDavide Enia, con 2 recentissimi Premi Ubu, riconoscimento tra i più prestigiosi del teatro italiano, conferiti per miglior testo italiano e migliore... Tutti gli aggiornamenti su Davide Enia Temi più discussi: Autoritratto con Davide Enia; Al Teatro Masini arrivano La Tempesta di Arias e Autoritratto di Davide Enia; Cosa Nostra a Palermo a teatro: Autoritratto, il nuovo spettacolo di Davide Enia; Teatro Masini, Faenza: il 10 marzo Davide Enia in Autoritratto. Rimini: Davide Enia porta a teatro la memoria delle stragi di mafiaAutoritratto si propone come una orazione civile, un processo di autoanalisi personale e condiviso, un confronto con lo Stato ... altarimini.it Autoritratto: memoria delle mafie Enia incontra il procuratore’Autoritratto’: Davide Enia tra teatro civile e memoria delle mafie. È in scena ancora stasera alle 20,30 al Teatro Ariosto. Questo pomeriggio inoltre, alle 18 al Ridotto del Teatro Valli, Enia ... ilrestodelcarlino.it I consigli di lettura della Biblioteca per lo spettacolo: 9 Marzo ore 20:30 Teatro Herberia: MIO PADRE NON HA MAI AVUTO UN CANE reading di e con Davide Enia musiche in scena Giulio Barocchieri una produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FV - facebook.com facebook