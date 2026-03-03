Morì da eroe tentando di salvare il suo paesano nel Gorzone

Oggi ad Anguillara Veneta si è tenuta la cerimonia in memoria del vice sovrintendente della Polizia di Stato, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Civile, che il 3 marzo dello scorso anno perse la vita mentre cercava di salvare un paesano caduto nel canale Gorzone. La commemorazione ha visto la partecipazione di autorità e cittadini, che hanno ricordato il suo gesto di coraggio.

Si è celebrata oggi, 3 marzo, ad Anguillara Veneta, la commemorazione del vice sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Zorzino, Medaglia d'Oro al Valor Civile, deceduto il 3 marzo 2023 durante il tentativo di salvataggio di una persona scivolata nelle acque del canale Gorzone.