Stefanelli nuova avventura per l’ex dirigente Juve con Giuntoli | diventerà il direttore sportivo di questa squadra

Stefanelli, ex dirigente della Juventus, intraprende una nuova esperienza professionale collaborando con Giuntoli. È stato nominato direttore sportivo di una squadra di Serie B, segnando un passo importante nella sua carriera. La sua presenza nel ruolo è attesa di portare competenza e stabilità, contribuendo allo sviluppo del club e alla pianificazione delle attività sportive future.

