Stefanelli nuova avventura per l’ex dirigente Juve con Giuntoli | diventerà il direttore sportivo di questa squadra
Stefanelli, ex dirigente della Juventus, intraprende una nuova esperienza professionale collaborando con Giuntoli. È stato nominato direttore sportivo di una squadra di Serie B, segnando un passo importante nella sua carriera. La sua presenza nel ruolo è attesa di portare competenza e stabilità, contribuendo allo sviluppo del club e alla pianificazione delle attività sportive future.
in Serie B. Il mercato dei quadri dirigenziali vede il ritorno in primo piano di un profilo molto stimato nell’ambiente juventino: Stefano Stefanelli. L’ex dirigente della Juventus, che ha ricoperto il prestigioso ruolo di capo dell’area scouting durante la gestione di Cristiano Giuntoli, è ormai pronto a iniziare un nuovo capitolo professionale lontano da Torino. Il ritorno in Toscana. Secondo quanto riportato da TMW, Stefanelli ripartirà dall’ Empoli, società che sta attraversando un momento estremamente delicato della propria storia sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Giuntoli pronto per un nuova avventura dopo l’addio alla Juventus: si è proposto a questa squadra italiana! Retroscena sul dirigente
Leggi anche: Stefanelli Empoli: inizia una nuova avventura per l’ex braccio destro di Giuntoli ai tempi della Juventus. Tutti i dettagli
Stefanelli Empoli | inizia una nuova avventura per l’ex braccio destro di Giuntoli ai tempi della Juventus Tutti i dettagli.
Più di qualcuno non sa che Stefano #Stefanelli è ancora sotto contratto con la #Juve. Prima la risoluzione, poi la nuova avventura. x.com
Nuova avventura per #Stefanelli Tutti i dettagli - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.