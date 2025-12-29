Stefanelli Empoli | inizia una nuova avventura per l’ex braccio destro di Giuntoli ai tempi della Juventus Tutti i dettagli

Stefanelli Empoli segna un nuovo capitolo nella sua carriera, passando dall’esperienza come vice di Giuntoli alla Juventus all’incarico nel club toscano. Con un passato nel Pisa, l’ex dirigente si prepara a contribuire alla crescita di Empoli, portando con sé competenze e esperienza maturate nel calcio professionistico. Questa transizione rappresenta un’importante fase di evoluzione per il club, che punta a rafforzare il proprio progetto sportivo e organizzativo.

Stefanelli Empoli: il club toscano cambia volto affidandosi all'ex dirigente del Pisa ex braccio destro di Giuntoli alla Juve per il nuovo corso. Una vera e propria rivoluzione tecnica scuote le fondamenta dell' Empoli, segnando un taglio netto e decisivo con il recente passato per inaugurare immediatamente un nuovo corso dirigenziale. La società toscana, guidata dal presidente Fabrizio Corsi, ha deciso di ribaltare completamente l'organigramma sportivo, comunicando l'addio sia al direttore sportivo Roberto Gemmi che al suo collaboratore Armando Perna. Una mossa a sorpresa che azzera i vertici attuali per fare spazio a un profilo di altissimo livello e di grande prospettiva: Stefano Stefanelli.

