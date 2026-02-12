Che differenza c'è tra tartaruga hermanni e tartaruga greca
Due specie di tartarughe, la Hermanni e quella greca, sembrano molto simili, ma ci sono differenze evidenti. La Hermanni ha un carapace più robusto e scuro, con alcune zone giallastre, mentre quella greca presenta un carapace più piatto e più chiaro. Anche le zampe posteriori e la coda aiutano a distinguerle, con dettagli specifici che gli esperti conoscono bene. Chi ha un esemplare in casa può facilmente riconoscerne la specie osservando questi particolari.
Testuggine di Hermann e tartaruga greca sono due specie molto simili, ma possono essere riconosciute per alcuni dettagli del carapace, della coda e delle zampe posteriori.🔗 Leggi su Fanpage.it
