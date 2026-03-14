A Giulianova si sta organizzando la dodicesima edizione del torneo calcistico memorial Emilio Della Penna, che si terrà dal 3 al 6 aprile 2026. Alla competizione parteciperanno le squadre di Inter, Roma e Atalanta, che arriveranno per contendersi il titolo in un evento che richiama diverse formazioni di livello nazionale. La manifestazione si svolgerà nel comune abruzzese, attirando appassionati e addetti ai lavori.

Giulianova si prepara ad accogliere dal 3 al 6 aprile 2026 la dodicesima edizione del Torneo calcistico memorial Emilio Della Penna, un appuntamento che trasforma il comune in un palcoscenico sportivo di livello nazionale. La presentazione ufficiale del programma dettagliato è fissata per sabato 28 marzo nella sala comunale Bruno Buozzi di Giulianova Alta, dove saranno svelati gli incontri previsti per le diverse categorie giovanili. L’evento non sarà una semplice serie di partite, ma un’occasione strutturata per far crescere giovani atleti e famiglie attraverso il confronto con realtà professionistiche di primo piano. Un incontro tra dilettantismo e professionismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giulianova: Inter, Roma e Atalanta al torneo 2026

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