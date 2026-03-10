Valerio Sarcone nominato vice capo di Gabinetto del ministero della Cultura

Valerio Sarcone è stato nominato vice capo di Gabinetto del ministero della Cultura. Fino al 16 febbraio 2026, ha ricoperto il ruolo di responsabile della Direzione Gestione Operativa Emergenze e Grandi Eventi del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale. La nomina è stata comunicata dal ministero.

Valerio Sarcone è nominato vice capo di Gabinetto del ministero della Cultura. Il funzionario ha ricoperto fino al 16 febbraio 2026 il ruolo di numero uno della Direzione Gestione Operativa Emergenze e Grandi Eventi del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale. In questa posizione ha maturato un'importante esperienza nella gestione delle emergenze, nel coordinamento delle attività operative e nell'organizzazione di grandi eventi,