Giugliano incendio in via Giardini | a fuoco una veranda all’interno di un parco

Nella serata di ieri, a Giugliano, un incendio ha coinvolto una veranda situata nel terrazzo di un’abitazione all’interno di un parco in via Giardini. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma l’episodio ha causato preoccupazione tra i residenti del centro cittadino.

Serata di paura in pieno centro a Giugliano nella serata di ieri. In circostanze ancora da verificare, una veranda è andata a fuoco sul terrazzo di un’abitazione all’interno di un parco di via Giardini. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio, che per fortuna non si sarebbe esteso ad altre abitazioni. Erano presenti, nell'appartamento, anche delle bombole di gas, messe in sicurezza dai pompieri. Non ci sarebbero feriti o intossicati. Indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, incendio in via Giardini: a fuoco una veranda all’interno di un parco Articoli correlati Leggi anche: Incendio a Trappeto, cortocircuito in un appartamento: a fuoco una veranda Incendio in una palestra nella zona di via Sampolo: a fuoco gli attrezzi all'interno della tensostrutturaIeri pomeriggio i vigili del fuoco del nucleo Nbcr, giunti sul posto, dopo aver bonificato l'area hanno iniziato un intervento per verificare la... Tutto quello che riguarda Giugliano incendio in via Giardini a... Argomenti discussi: Picchia la compagna incinta, poi le dà fuoco ai vestiti e li lancia dal balcone; Giugliano, minorenni in fuga a bordo di uno scooter si schiantano contro una gazzella dei carabinieri. Incendio a Giugliano, fiamme in un palazzo: salvate le famiglie bloccate dal fumoMomenti di paura a Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore, all’interno del Parco Mavi, dove un incendio si è sviluppato a causa del malfunzionamento della cabina di un ascensore. Il rogo ha sprigionato ... ilmattino.it