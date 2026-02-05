Incendio a Trappeto cortocircuito in un appartamento | a fuoco una veranda

Questa mattina a Trappeto un incendio ha coinvolto un appartamento al primo piano di un edificio tra viale Salvatore Vitale e via XXIV Giugno. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno spento le fiamme, che sono partite da una veranda. L’origine sembra un cortocircuito, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all’appartamento sono rilevanti.

Incendio in appartamento a Trappeto. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per domare le fiamme divampate al primo piano di un edificio che si trova tra viale Salvatore Vitale e via XXIV Giugno. A lanciare l'allarme alcuni residenti che hanno subito notato la nube nera proveniente.

