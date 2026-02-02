Incendio in una palestra nella zona di via Sampolo | a fuoco gli attrezzi all' interno della tensostruttura

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio in una palestra situata in una tensostruttura nella zona di via Sampolo, all’angolo con via Alfredo e Antonio Di Dio e via Salvatore Puglisi. Le fiamme hanno bruciato gli attrezzi all’interno dell’edificio, causando danni senza coinvolgere altre strutture. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco e avviato le verifiche sulle cause dell’incendio. Nessuno è rimasto ferito.

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco del nucleo Nbcr, giunti sul posto, dopo aver bonificato l'area hanno iniziato un intervento per verificare la qualità dell'aria attorno alla struttura. Non si registrano feriti Un incendio ieri pomeriggio (1° febbraio) ha danneggiato una palestra che si trova in una tensostruttura nella zona di via Sampolo, in via Alfredo e Antonio Di Dio ad angolo con via Salvatore Puglisi. A intervenire sono state diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che hanno provocato danni ad attrezzi e struttura. Non sono stati registrati feriti. In cielo però si è alzata una nube nera che è rimasta visibile da diverse zone della città per almeno un'ora.

