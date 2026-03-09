Fuga a 200 km h sull’Asse Mediano | arrestati 2 giovani dopo inseguimento tra Giugliano Arzano e Casoria

Due giovani di 19 e 20 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento sull’Asse Mediano tra Giugliano, Arzano e Casoria. Durante la corsa, hanno raggiunto i 200 kmh tentando di sfuggire ai carabinieri, che sono riusciti a bloccarli dopo un breve inseguimento. L’episodio si è verificato in questa zona della provincia, coinvolgendo le forze dell’ordine e i due ragazzi.

Inseguimento a 200 kmh sull’Asse Mediano tra Giugliano, Arzano e Casoria: arrestati due giovani di 19 e 20 anni dopo la fuga dai carabinieri. Nel box trovati hashish, marijuana e cocaina già pronta per lo spaccio. Un inseguimento ad alta velocità tra diverse strade dell’area nord di Napoli si è concluso con l’arresto di due giovani napoletani di 20 e 19 anni. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania li hanno fermati con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 14, quando i militari hanno intimato l’alt a un’auto con targa polacca. Il conducente però non si è fermato, dando il via a un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fuga a 200 km/h sull’Asse Mediano: arrestati 2 giovani dopo inseguimento tra Giugliano, Arzano e Casoria Articoli correlati Giugliano, inseguimento a 200 km/h: arrestati due giovaniGIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI), 9 MARZO 2026 – Due giovani napoletani di 20 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile... Leggi anche: Giugliano, folle fuga a 200 km/h: arrestati due giovani, scoperto garage della droga Approfondimenti e contenuti su Asse Mediano Folle corsa a 200 km/h sull’Asse Mediano: arrestati due narcos dopo un inseguimento da filmNapoli - Un inseguimento a velocità folli, uno speronamento sfiorato e, alla fine, la scoperta di un deposito blindato carico di stupefacenti. A Giugliano in ... cronachedellacampania.it Folle fuga a 200 all’ora sull’asse mediano di Napoli: due 20enni tentano di speronare i carabinieriInseguimento ad alta velocità sull’asse mediano tra Arzano, Casoria e Giugliano. Arrestati due napoletani. fanpage.it