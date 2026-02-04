Guidava senza aver mai preso la patente un' auto non assicurata | multa shock

La polizia locale delle Giudicarie ha fermato nei giorni scorsi un’auto a Tione, guidata da una donna proveniente da fuori regione. La sorpresa è stata scoprire che la donna non aveva mai preso la patente e l’auto non era assicurata. La scoperta ha portato a una multa salata e a ulteriori accertamenti sulla situazione.

Gli agenti hanno sequestrato il mezzo – e non era la prima volta che capitava – stavolta con l'obbiettivo della confisca Decisamente particolare la scoperta fatta nei giorni scorsi dalla polizia locale delle Giudicarie che, in quel di Tione, ha fermato un’auto guidata da una donna proveniente da fuori regione. È bastato poco per far capire agli agenti che quello non sarebbe stato un controllo come gli altri. La donna guidava infatti senza aver mai preso la patente e l’auto era priva di assicurazione RCA. Ma non è finita: un rapido controllo sulle banche dati ha fatto emergere che l’auto risultava essere già sottoposta a sequestro e a fermo amministrativo in un’altra regione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

