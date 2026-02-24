educazione finanziaria banca di imola fa scuola

Un progetto di educazione finanziaria promosso dalla Banca di Imola nasce per rafforzare le competenze dei giovani in materia di soldi e risparmi. La causa è la crescente necessità di preparare le nuove generazioni alle sfide economiche quotidiane. Le lezioni approfondiscono temi come il risparmio, il credito e il bilancio familiare, coinvolgendo studenti e insegnanti. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per un futuro più consapevole e autonomo.

Un investimento culturale sul futuro che parte dai banchi di scuola e punta a costruire maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità nelle nuove generazioni. L’ educazione finanziaria entra ufficialmente nelle scuole della città e lo fa grazie alla Banca di Imola, presieduta da Giovanni Tamburini e diretta da Sebastiano Masetti. Sono stati 150 gli studenti e le studentesse di sette classi terze della secondaria di primo grado (la vecchia scuola media) dell’Istituto comprensivo numero 7 ‘Luigi Orsini’ a partecipare nei giorni scorsi a un ciclo di tre lezioni dedicate a risparmio, pianificazione delle spese e uso consapevole del denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

