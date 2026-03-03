Giornata Mondiale Malattie Rare | un impegno concreto e condiviso

Questa mattina si è tenuto a Roma, nel Salone Angiolillo di Palazzo Wedekind, un evento dedicato alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2026. L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgere le istituzioni su questa tematica. Durante l’appuntamento sono stati presentati interventi e si sono svolti incontri con rappresentanti del settore sanitario e delle associazioni.

Si è svolto questa mattina, presso il Salone Angiolillo di Palazzo Wedekind a Roma, l’evento organizzato in occasione della Giornata mondiale delle Malattie Rare 2026. L’iniziativa, realizzata con il Patrocinio di UNIAMO – Federazione Italiana delle Malattie Rare e con il contributo non condizionante di Chiesi Global Rare Diseases, Argenx Italia, Novartis Italia, Sobi, Otsuka Pharmaceutical Italia, ha rappresentato un momento di confronto concreto tra Istituzioni, esperti clinici e associazioni di pazienti sullo stato dell’arte delle politiche nazionali e sulle principali sfide legate alle malattie rare. Nel quadro degli interventi che hanno... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata Mondiale Malattie Rare: un impegno concreto e condiviso Leggi anche: Giornata mondiale delle malattie rare, Sin rafforza impegno per patologie neurologiche Giornata mondiale delle malattie rare, Ucb conferma impegno su innovazione e percorsi cura(Adnkronos) – In Italia oltre 2 milioni di persone vivono con una patologia rara. Approfondimenti e contenuti su Giornata Mondiale Malattie Temi più discussi: Giornata mondiale delle malattie rare 2026; Giornata mondiale delle malattie rare; Fontana del Nettuno illuminata di verde per la Giornata mondiale delle malattie rare / Notizie / Novità / Homepage; XIX Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Giornata Mondiale Malattie Rare, priorità a diagnosi precoce e terapie innovativeROMA (ITALPRESS) – Ad oggi, solo per il 5% delle circa 8000 malattie rare esiste una cura, e per la maggior parte di esse attualmente non esiste un trattamento. Per questo motivo è necessario investi ... lanuovasardegna.it Giornata mondiale delle malattie rare: accesso equo alle cure e istanze delle associazioniIl 28 febbraio è la giornata mondiale delle malattie rare: ecco cosa chiedono le associazioni, quali eventi si sono svolti il 26 e il 27 febbraio e quali problemi restano aperti per oltre 2 milioni di ... tuobenessere.it Tante iniziative a #SestoCalende in occasione della Giornata mondiale delle #Malattie Rare - facebook.com facebook Nella Giornata mondiale delle Malattie Rare il mio pensiero va a chi convive ogni giorno con queste patologie e alle loro famiglie. Servono più attenzione, ricerca e un sostegno concreto: è un dovere delle istituzioni garantire diritti, cura e speranza a chi affront x.com