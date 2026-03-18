Giornata mondiale del riciclo L’industria nazionale all’avanguardia in Europa

Oggi si celebra la Giornata mondiale del riciclo, con attenzione all’industria italiana che si distingue in Europa per le sue pratiche sostenibili. Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti 2022-2028 ha come obiettivo di guidare le politiche pubbliche e stimolare le iniziative private verso un’economia più circolare e rispettosa dell’ambiente.

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti 2022-2028 intende “orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente”. È uno dei pilastri attuativi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare e una delle riforme strutturali per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), prevista dalla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. Il quadro normativo e di indirizzo europeo prevede target e obiettivi che costituiscono una sfida ad innovare il ciclo e il riciclo dei rifiuti e un impegno a livello nazionale e territoriale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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