Come valorizzare i dottorati di ricerca? Punteggi nei concorsi e nelle progressioni di carriera insegnamenti dedicati negli ITS Se ne discute in Parlamento

In Parlamento si discute su come valorizzare i dottorati di ricerca attraverso l’assegnazione di punteggi nei concorsi e nelle progressioni di carriera, oltre all’introduzione di insegnamenti dedicati negli Istituti Tecnici Superiori. Si mira a rafforzare il ruolo dei dottori di ricerca nel sistema universitario e nella pubblica amministrazione, con l’obiettivo di riconoscere in modo più concreto il valore di questo titolo.

Rafforzare il ruolo dei dottori di ricerca nella pubblica amministrazione e nel sistema universitario, riconoscendo in modo più concreto il valore del titolo nei percorsi di accesso, carriera e reclutamento. È l’obiettivo della proposta di legge n. 1609, presentata alla Camera dei deputati da un gruppo trasversale di parlamentari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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