Emanuel Lo ha dedicato qualcosa a Giorgia, lasciandola visibilmente commossa. La cantante ha assistito a un gesto che, nonostante fosse pubblico, sembrava rivolto solo a lei. La scena si è svolta davanti a un pubblico, ma l’emozione ha coinvolto solo lei, che ha reagito in modo spontaneo. La dedica ha suscitato una forte reazione emotiva tra i presenti.

Ci sono gesti che, anche se condivisi con tutti, sembrano parlare a una persona sola. È quello che è successo a Giorgia: la cantante è stata sorpresa da una dedica di Emanuel Lo che l’ha colpita dritta al cuore. Un gesto inaspettato che ha regalato a lei e ai fan della coppia una bellissima emozione dopo un concerto. Tra parole dolci e complicità, la reazione della cantante non si è fatta attendere. Emanuel Lo, la dolce dedica commuove Giorgia. Tutto parte da una ripresa del concerto di Roma che Emanuel Lo ha scelto di condividere sui social. Sul palco Giorgia canta Come saprei, incantando il suo pubblico con quella voce che non ha bisogno di presentazioni e che, da anni, riempie orecchie, cuori e palazzetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgia, la dedica di Emanuel Lo la fa commuovere: “Sei pazzo”

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Giorgia - Radio Zeta - Videoclip con Emanuel - 06 Novembre 2025

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