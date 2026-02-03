Giorgia si spaventa mentre fa la spesa | lo scherzo di Emanuel Lo finisce su TikTok Il video

Giorgia si è spaventata durante una semplice sessione di shopping, quando Emanuel Lo le ha fatto uno scherzo che ora fa il giro di TikTok. La coppia, insieme dal 2004, ha vissuto anni di stabilità e amore, anche se non sono mai arrivati al matrimonio. Hanno un figlio, Samuel, nato dalla loro relazione lunga e solida.

