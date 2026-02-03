Giorgia si spaventa mentre fa la spesa | lo scherzo di Emanuel Lo finisce su TikTok Il video
Giorgia si è spaventata durante una semplice sessione di shopping, quando Emanuel Lo le ha fatto uno scherzo che ora fa il giro di TikTok. La coppia, insieme dal 2004, ha vissuto anni di stabilità e amore, anche se non sono mai arrivati al matrimonio. Hanno un figlio, Samuel, nato dalla loro relazione lunga e solida.
Insieme dal 2004. Una lunga e solida storia d'amore (non si sono mai sposati, anche se ci avevano pensato) e un meraviglioso figlio (Samuel). Loro sono Giorgia ed Emanuel Lo. Entrambi romani, lei 54 anni, lui 46. Lei cantautrice di spicco e ormai anche affermata conduttrice (X Factor). Lui.🔗 Leggi su Today.it
