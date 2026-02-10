Paolo Bonolis bacia Giorgia Arriva la risposta di Emanuel Lo

Ieri sera su Canale 5, durante lo show Taratata condotto da Paolo Bonolis, il presentatore è stato fotografato mentre baciava Giorgia. La scena ha fatto subito il giro dei social, e in breve è arrivata anche la risposta di Emanuel Lo, che ha commentato l’episodio.

