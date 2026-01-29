Gila verso l’addio alla Lazio? Blitz del Milan | dialogo aperto con Lotito!

Il Milan ha fatto un passo deciso per assicurarsi Gila. I dirigenti rossoneri hanno avviato un dialogo con Lotito, il presidente della Lazio, per capire se c’è spazio per un possibile trasferimento. Il difensore spagnolo è in bilico e il club rossonero vuole mettere le mani su di lui prima della fine del mercato estivo. Le trattative sono appena iniziate, ma la volontà di rafforzare la linea difensiva è chiara.

Maurizio Sarri spinge per l'acquisto di Loftus-Cheek, con un dialogo aperto tra Lazio e Milan.

