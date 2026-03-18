Giampaolo tornerà alla Cremonese esonerato mister salvezza Nicola

Marco Giampaolo torna alla guida della Cremonese, sostituendo Davide Nicola, che è stato esonerato dopo 29 giornate di campionato. La società ha annunciato ufficialmente il cambio di allenatore, con Giampaolo che riprende il ruolo di capo tecnico della squadra. Questa decisione segue le recenti prestazioni della squadra nel corso della stagione.

Aveva già allenato il club nella stagione 201415. Sky: firmerà fino a giugno 2027. Ci Lecce 01122024 - campionato di calcio serie A Lecce-Juventus foto Carmelo ImbesiImage Sport nella foto: Marco Giampaolo Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore della Cremonese, che ha esonerato Davide Nicola dopo 29 giornate di campionato. U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona. Come riportato da Sky Sport, l’ex tecnico di Lecce e Sampdoria firmerà fino a giugno 2027. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Tutto quello che riguarda Giampaolo tornerà

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