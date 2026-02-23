D’Aversa Torino ufficiale | è lui il nuovo allenatore dei granata dopo l’esonero di Baroni! Il comunicato e tutti i dettagli

Roberto D’Aversa assume il ruolo di allenatore del Torino dopo che la società ha deciso di cambiare guida tecnica a causa delle recenti prestazioni deludenti. La decisione arriva in un momento cruciale del campionato, con il club che cerca di risollevare le sorti della squadra. La società ha annunciato ufficialmente la nomina di D’Aversa, che si prepara a dirigere il gruppo nelle prossime partite. La sua prima sfida sarà affrontare le difficoltà attuali.

D’Aversa è il nuovo allenatore del Torino: è UFFICIALEE' arrivata l'ufficialità: a seguito dell'esonero di Baroni, la società granata ha deciso de designare un nuovo allenatore ... toro.it

Torino, ora è ufficiale: esonerato Marco Baroni. Il comunicatoIl Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con ... fantacalcio.it

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026. Benvenuto Mister, buon lavoro! Sul sito ufficiale il comunicato integral x.com

