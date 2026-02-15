Vitor Pereira Nottingham Forest ora è ufficiale | è lui il nuovo tecnico dopo l’esonero di Dyche! Il comunicato e tutti i dettagli

Il Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente che Vitor Pereira sostituisce Sean Dyche come nuovo allenatore, dopo le recenti dimissioni dell’ex tecnico. La scelta arriva in un momento di cambiamento per il club, che ha deciso di puntare sull’esperienza del tecnico portoghese per risollevare le sorti della squadra. Pereira ha già iniziato a lavorare con il gruppo, con l’obiettivo di preparare le prossime partite di campionato.

Il Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente l’esonero di Dyche dopo appena 114 giorni dalla sua nomina.

