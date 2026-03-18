Un bambino di dieci anni di Genova ha scritto una lettera ai Carabinieri e successivamente ha visitato il forte di San Giuliano. La sua richiesta è stata accolta, portando il ragazzino a entrare nel sito militare. La visita si è svolta nelle ultime ore, coinvolgendo le forze dell'ordine e il giovane appassionato di storia militare.

Un decenne di Genova ha trasformato un sogno infantile in una visita reale presso il forte di San Giuliano. Mattia, che desidera diventare agente delle forze speciali, è stato accolto dai carabinieri dopo aver inviato una lettera formale al comando provinciale. L’incontro si è svolto all’interno della caserma militare, dove il comandante locale ha guidato il piccolo ospite attraverso i reparti operativi. La madre del bambino era presente durante l’intera giornata, accompagnandolo nella scoperta dei mezzi e dell’organizzazione interna dell’Arma. La richiesta scritta da Mattia dimostra come le istituzioni locali sappiano accogliere con apertura le aspirazioni dei più giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: decenne scrive ai Carabinieri e visita il forte

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