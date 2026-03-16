Bambino scrive ai carabinieri | Voglio fare la testa di cuoio I militari lo invitano in caserma

Un bambino di 10 anni di Genova ha scritto una lettera ai carabinieri in cui esprimeva il desiderio di

Mattia, un bambino genovese di 10 anni, ha scritto una lettera al comando provinciale dei carabinieri di Genova nella speranza di realizzare il suo sogno, diventare un agente delle forze speciali. “Cari carabinieri, sono Mattia e ho 10 anni e da grande vorrei fare l’agente delle teste di cuoio - il testo della lettera inviata ai militari - E quindi vorrei visitare una delle vostre caserme. Grazie per la collaborazione. Baci e Abbracci. Matti da Genova”. I genitori del bambino, vista la sua volontà di diventare un giorno un agente delle unità speciali, lo hanno spronato a scrivere una lettera al comando provinciale che ha accolto la richiesta del piccolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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