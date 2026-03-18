Genoa-Udinese venerdì 20 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Non più di due gol a Marassi

Venerdì sera alle 20:45 si gioca a Marassi il match tra Genoa e Udinese, due squadre che si affrontano in una sfida di metà classifica in Serie A. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, e sono attese quote e pronostici per questa partita che si preannuncia equilibrata. La partita potrebbe concludersi con non più di due gol complessivi.

Venerdì sera va in scena il confronto di Marassi tra Genoa e Udinese, che può definirsi a tutti gli effetti uno scontro di metà classifica in Serie A. Entrambe le formazioni si trovano in una situazione decisamente tranquilla e possono affrontare il match con serenità. I padroni di casa del Genoa sono reduci dalla vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Udinese (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Non più di due gol a Marassi Articoli correlati Genoa-Udinese (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiVenerdì sera va in scena il confronto di Marassi tra Genoa e Udinese, che può definirsi a tutti gli effetti uno scontro di metà classifica in Serie A. Lens-Angers (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiParte il ventisettesimo turno di Ligue1 e il Lens di Sage secondo in classifica affronta l’Angers di Dujeux. Altri aggiornamenti su Genoa Udinese venerdì 20 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Dove vedere Genoa-Udinese venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Udinese affidata a Collu; Genoa-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Genoa-Udinese quote analisi 30ª giornata Serie A. Calcio in tv oggi, 20 marzo 2026: Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese in primo pianoNella guida TV di venerdì 20 marzo 2026 le gare di Serie A saranno trasmesse su DAZN, Genoa-Udinese anche su Sky ... calciomagazine.net Pronostico Genoa-Udinese, caccia alla terza di fila: non succede dal 2021Genoa-Udinese è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Probabili formazioni Genoa-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Ostigard, Vitinha, Atta, Davis e Solet PROBABILE FORMAZIONE GENOA Tra le fila rossoblù torna dal 1' Vitinha, dopo l’occasione iniziale concessa a Ekuban contro il Verona. Sulla destra p - facebook.com facebook Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Moltissimi i concetti espressi, dall'obbligo di non sentirsi ancora salvi a quello di non andare alla sosta con un risultato negativo x.com