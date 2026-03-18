Genoa-Udinese venerdì 20 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Non più di due gol a Marassi

Da infobetting.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera alle 20:45 si gioca a Marassi il match tra Genoa e Udinese, due squadre che si affrontano in una sfida di metà classifica in Serie A. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, e sono attese quote e pronostici per questa partita che si preannuncia equilibrata. La partita potrebbe concludersi con non più di due gol complessivi.

Venerdì sera va in scena il confronto di Marassi tra Genoa e Udinese, che può definirsi a tutti gli effetti uno scontro di metà classifica in Serie A. Entrambe le formazioni si trovano in una situazione decisamente tranquilla e possono affrontare il match con serenità. I padroni di casa del Genoa sono reduci dalla vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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