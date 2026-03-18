Genoa-Udinese venerdì 20 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì sera alle 20:45 si gioca a Marassi il match tra Genoa e Udinese, una sfida di metà classifica in Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sui bookmaker sono state aggiornate. I due team arrivano all'incontro con diverse recenti prestazioni e obiettivi di classifica. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Venerdì sera va in scena il confronto di Marassi tra Genoa e Udinese, che può definirsi a tutti gli effetti uno scontro di metà classifica in Serie A. Entrambe le formazioni si trovano in una situazione decisamente tranquilla e possono affrontare il match con serenità. I padroni di casa del Genoa sono reduci dalla vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Udinese (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Lazio-Genoa (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Lazio arriva alla sfida col Genoa, che apre la 23esima giornata di Serie A, in una condizione mentale per nulla positiva. Udinese-Fiorentina (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiA chiudere la giornata 27 della Serie A c’è il match di lunedì sera tra Udinese e Fiorentina, che rappresenta un’altra tappa importante per la Viola... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Genoa Udinese venerdì 20 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Dove vedere Genoa-Udinese domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Mirino sulla gara con l’Udinese di venerdì; Il Verona cerca altri tre punti con il Genoa; Genoa-Udinese: orario e dove vederla in TV e streaming. Dove vedere Genoa-Udinese: canale tv, diretta streaming, formazioniGenoa-Udinese (venerdì 20 marco con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la trentesima giornata di campionato in Serie A. Reduci dalla sconfitta in casa per 1-0 contro la Juventus, ... calciomercato.com Genoa-Udinese: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Genoa-Udinese in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 30^ giornata di Serie A. fantacalcio.it Genoa-Udinese, tutte le informazioni per i biglietti per la trasferta facebook SERIE A, GIORNATA 30 (ultima prima della sosta per le Nazionali) Venerdì 20/03 – 18:30 Cagliari – Napoli 20/03 – 20:45 Genoa – Udinese Sabato 21/03 – 15:00 Parma – Cremonese 21/03 – 18:00 Milan – Torino 21/03 – 20:45 Juventus – Sassuolo Domenic x.com