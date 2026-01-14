Gaza 3 morti per il forte vento Oxfam | Popolazione ancora senza acqua potabile Per le infrastrutture idriche servono 800 milioni

A Gaza, tre persone hanno perso la vita a causa di un forte vento, mentre la popolazione continua a fronteggiare gravi carenze di acqua potabile. Secondo Oxfam, sono necessari circa 800 milioni di euro per ripristinare le infrastrutture idriche e migliorare le condizioni di vita degli sfollati, che vivono in ambienti difficili e insicuri. La situazione rimane critica, evidenziando l’urgenza di interventi sostenibili e di lungo termine.

Ancora morti a Gaza nei campi dove centinaia di migliaia di sfollati vivono in condizioni di vita catastrofiche. Il forte vento ha fatto crollare le tende e almeno tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite. Lo riporta il Guardian citando fonti dell’ospedale Shifa a Gaza City. Mentre il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che un altro bambino di un anno è morto di ipotermia durante la notte. A 100 giorni dal cessate il fuoco, i bisogni della popolazione rimangono disperati. “A Gaza manca ancora l’acqua e i materiali per ricostruire a causa del blocco imposto da Israel e” denuncia Oxfam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, 3 morti per il forte vento. Oxfam: “Popolazione ancora senza acqua potabile. Per le infrastrutture idriche servono 800 milioni” Leggi anche: Gaza senza acqua potabile e medicine. Il racconto di padre Romanelli Leggi anche: Monte Isola: un investimento da quattro milioni, ma l’acqua potabile ancora non arriva Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Idf: «Potente attacco a Gaza City, truppe entrate». Almeno 78 morti nella Striscia. Onu: è genocidio. Gaza, catastrofe umanitaria: continuano le morti per freddo e 5 uccisi sotto i palazzi già danneggiati crollati - Un sistema di bassa pressione ha portato temperature rigide, piogge intense e venti gelidi sull’enclave costiera, dove decine di migliaia di sfollati sopravvivono in rifugi precari e del tutto inadegu ... globalist.it

