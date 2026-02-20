Gavi torna ad allenarsi con il Barcellona | buone notizie per i blaugrana! Tutti gli aggiornamenti

Gavi si è allenato di nuovo con il Barcellona dopo settimane di assenza, a causa di un infortunio muscolare. La squadra ha notato miglioramenti evidenti nella sua mobilità durante la sessione, che si è concentrata sulla riabilitazione e sul lavoro fisico. La sua presenza in campo rappresenta un segnale positivo per il club, che conta di riaverlo al massimo della forma presto. I tifosi aspettano con ansia ulteriori aggiornamenti sul suo recupero.

