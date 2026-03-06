Vergara è stato convocato dalla Nazionale, secondo quanto riportato da Il Mattino. L’allenatore Gattuso sta valutando di chiamarlo per la partita contro l’Irlanda del Nord. Il giocatore ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni recenti e potrebbe esordire presto in questa competizione internazionale. La convocazione è ancora in fase di definizione, ma la possibilità di vedere Vergara in campo si fa sempre più concreta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il talento di Vergara ha conquistato anche la Nazionale. Il giovane attaccante del Napoli è ormai a un passo dalla prima convocazione azzurra e potrebbe essere chiamato dal commissario tecnico Gattuso per la sfida contro l’Irlanda del Nord nei playoff mondiali. Lo racconta Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino, che sottolinea come l’ascesa del giocatore sia stata rapidissima. Secondo quanto ricostruisce Pino Taormina su Il Mattino, tutto è cambiato in un mese e mezzo: dalla prima maglia da titolare indossata contro il Sassuolo, Vergara non è più uscito dall’undici iniziale del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Vergara vola in Nazionale: Gattuso pronto a convocarlo per l’Irlanda del Nord”

Nome nuovo per la nazionale, Gattuso è pronto a convocarlo per i playoffGennaro Gattuso è pronto a convocare un nome nuovo per la nazionale italiana in vista dei playoff di marzo quando gli azzurri saranno attesi dalla...

Palestra verso la Nazionale: Gattuso pronto a convocarlo, la chiamata è vicina per il laterale del CagliariCalciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex...