Gridano scemo a Fabrizio Corona in discoteca Lui sente e si infuria | Vengo lì e ti faccio una faccia così – VIDEO

In una discoteca di Milano, Fabrizio Corona si infuria dopo essere stato chiamato “scemo”. Qualcuno gli ha gridato contro e lui ha risposto minacciando di avvicinarsi. Corona, che ormai ha una forte presenza sui social con il suo canale YouTube Falsissimo, non ha preso bene l’insulto e ha mostrato tutta la sua rabbia in pubblico.

Gli gridano “scemo”, o almeno cosi si intuisce dalla risposta di lui. Che non la prende bene. Stiamo parlando di Fabrizio Corona che, cronaca, fa numeri altissimi con il suo programma Youtube Falsissimo: grande platea, non certo unanime nel gradimento. In questo caso, l’ex re dei paparazzi si trova a fare un’ospitata in una discoteca a Caianello, in provincia di Caserta. Il fatto risale allo scorso 25 gennaio. Una persona nel pubblico gli grida scemo, e lui risponde: “Ti guardo da qua, se mi dici ‘scemo’ vengo lì e ti faccio una faccia così. Mi devi portare rispetto. Se sei venuto qua a fare il bullo come Signorini, vai fuori dal ca***”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gridano “scemo” a Fabrizio Corona in discoteca. Lui sente e si infuria: “Vengo lì e ti faccio una faccia così” – VIDEO Approfondimenti su Fabrizio Corona Discoteca “Ora ti faccio una faccia così”. Fabrizio Corona choc all’evento: situazione tesa Ora Fabrizio Corona ha fatto di nuovo parlare di sé. Fabrizio Corona: "Se chiudono Falsissimo faccio una lista civica nel 2027, vinco le elezioni e comando tutti, anche la magistratura" - VIDEO Fabrizio Corona annuncia una possibile candidatura nel 2027, in caso di chiusura del suo progetto Falsissimo, con l’obiettivo di formare una lista civica e partecipare alle elezioni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Fabrizio Corona in discoteca risponde alle domande #fabriziocorona Ultime notizie su Fabrizio Corona Discoteca Fabrizio Corona insultato in discoteca, gli urlano scemo e lui si infuria: Portami rispetto, fuori dal ca**oFabrizio Corona è stato insultato durante una serata in discoteca a Caianello in provincia di Caserta. La sua reazione è stata furiosa. fanpage.it L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni avvia verifiche sul canale Youtube di Fabrizio Corona e sulla copertura tv di casi mediatici - facebook.com facebook In un'intervista al Corriere, Gerry Scotti commenta le dichiarazioni di Fabrizio Corona: "Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 letterine. Basterebbe sentire le dirette interessate" x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.