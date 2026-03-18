Gas Sales | due vittorie e la vetta è nostra

Nel quarto concentramento di campionato, la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley ha ottenuto due vittorie consecutive nel Palazzetto dello Sport Campanini di Sannazzaro de’ Burgondi, che le hanno permesso di salire in testa alla classifica. La squadra ha così rafforzato la propria posizione di leader, consolidando i risultati raggiunti durante questa tappa decisiva del campionato.

Il quarto concentramento di campionato si è trasformato in una tappa decisiva per la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, che ha consolidato la sua posizione di leader della classifica grazie a due vittorie consecutive ottenute nel Palazzetto dello Sport Campanini di Sannazzaro de’ Burgondi. La formazione biancorossa ha dimostrato superiorità tecnica e tattica sconfiggendo prima il Diasorin Fenera Chieri e poi l’Acqua S.Bernardo Cuneo SV, assicurandosi così il primo posto nel girone. Questi risultati non sono solo numeri su una tabella, ma rappresentano la concretizzazione di un lavoro costante e di una crescita organica del gruppo sportivo emiliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Una selezione di notizie su Gas Sales

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