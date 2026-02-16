Gas Sales Bluenergy lotta due ore ma al tie break passa Perugia

Perugia si impone dopo un combattuto tiebreak contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha resistito per due ore di gioco intenso. La squadra di casa ha mostrato grinta, ma alla fine non è bastato per fermare l’avversario, che ha conquistato il punto decisivo nel quarto set. Il match si è svolto davanti a un pubblico acceso, con scambi rapidi e momenti di grande tensione.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lotta ma a vincere al tiebreak, dopo due ore di battaglia, è Perugia che consolida il primo posto in classifica. Tie break ancora fatale per i biancorossi, il Palabarton di Perugia resta un tabù per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che vinto il primo set e persi i due successivi ha avuto la forza di conquistare il quarto parziale e portare la gara al quinto parziale. Giornata difficile per i biancorossi dalla linea dei nove metri dove vengono collezionati 29 errori a fronte di 5 ace, e anche in attacco non sempre è andato tutto liscio. Un punto muove la classifica e rafforza il quinto posto dei biancorossi su Civitanova ma Modena, quarta in classifica, è ora avanti di una lunghezza.