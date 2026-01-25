La Gas Sales Bluenergy lotta più di due ore ma vince Modena al tie break
La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza combatte per oltre due ore nel derby della Via Emilia, ma alla fine deve cedere al Valsa Group Modena al tie break. Un incontro equilibrato e intenso, conclusosi con la vittoria degli ospiti, che riflette l’impegno e la competitività delle due squadre in questa sfida regionale.
Dopo oltre due ore di gioco il derby della Via Emilia se lo aggiudica Valsa Group Modena che in rimonta supera al tie break Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Bella partita, ricca di emozioni ma anche di errori soprattutto dalla linea dei nove metri, ben 68 tra le due squadre.Piacenza dopo aver.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
