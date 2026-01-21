Il caso di Garlasco, ancora oggetto di discussione, torna sotto i riflettori per un dettaglio cruciale: i capelli trovati sulla scena del delitto. Secondo il genetista Linarello, quei capelli non sono più presenti e quelli nel lavandino non sono stati repertati, sollevando dubbi sulla ricostruzione dei fatti. La presenza diffusa di capelli, inoltre, rappresenta un elemento di complessità nella ricostruzione del caso.

"Il problema è che erano tanti capelli", ha aggiunto il genetista. "Erano anche sul portavasi, erano ovunque e bisognava effettivamente repertarli" Il caso del delitto di Garlasco torna sotto i riflettori per un elemento che, a distanza di anni, continua ad alimentare dubbi e interrogativi: i.

Garlasco, genetista Linarello: "I capelli fotografati sulla scena non ci sono più, quelli nel lavandino non sono stati neanche repertati"

La genetista Baldi: "Non ci sono elementi che mettano Sempio sulla scena del crimine"La genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio, ribadisce che i risultati dell'incidente probatorio non evidenziano elementi che possano collegare Sempio al crimine di Chiara Poggi.

