Delitto di Garlasco Andrea Sempio shock in tv | ‘Per me Alberto Stasi è il carnefice’

In un intervento televisivo, Andrea Sempio ha affermato che, secondo lui, Alberto Stasi è il responsabile del delitto di Garlasco. La sua dichiarazione ha riacceso l'attenzione sul caso, che da anni tiene banco nell'opinione pubblica. Le parole di Sempio hanno suscitato reazioni e commenti tra chi segue da vicino la vicenda. La questione rimane al centro delle discussioni mediatiche e giudiziarie.

Che cosa ha detto Andrea Sempio su Alberto Stasi. Il caso Garlasco torna al centro del dibattito mediatico con una dichiarazione destinata a far discutere. Andrea Sempio, oggi indagato nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato apertamente del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Durante un'intervista che andrà in onda a "Dritto e Rovescio", il programma condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro, Sempio ha espresso una posizione netta. "Per me è il carnefice". Una frase destinata a riaccendere il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent'anni. Perché Andrea Sempio continua a ritenere Stasi colpevole.

