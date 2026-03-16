buy it now gabriele corsi cerca inventori nel nuovo show del nove

Gabriele Corsi condurrà il nuovo programma del Nove intitolato Buy It Now – Mai più senza, in programma la prossima stagione autunnale. Nel format, il conduttore romano si recherà alla ricerca di inventori e idee innovative. La trasmissione andrà in onda in prima serata e rappresenta un nuovo impegno per Corsi nel panorama televisivo italiano.

Gabriele Corsi è pronto ad andare in cerca di inventori. Il prossimo autunno, il conduttore romano sarà alla guida di Buy It Now – Mai più senza, nuovo show della prima serata del Nove. Come funziona Buy It Now – Mai più senza. In ogni puntata di Buy It Now – Mai più senza, dieci inventori salgono sul palco per presentare la loro creazione davanti a cinquanta potenziali acquirenti, che fanno da giuria, e a una giuria tecnica composta da tre personaggi famosi. Il primo ostacolo è il tempo: hanno solo 90 secondi per convincere tutti con un pitch capace di spiegare l’utilità del prodotto e il suo potenziale. Il sentiment del pubblico arriva subito grazie a un sistema di luci: verde per l’interesse, rosso per la bocciatura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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«Sono entusiasta di tornare in prima serata con un progetto che unisce divertimento e voglia di fare impresa. » Gabriele Corsi sta per rimettersi in gioco sul Nove con Buy It Now – Mai più senza, uno show tutto nuovo che promette di sorprendere. Il meccanism - facebook.com facebook