Gabriele Corsi torna sul Nove con Buy It Now – Mai più senza | ecco quando

Gabriele Corsi torna in televisione con il nuovo programma su Nove intitolato Buy It Now – Mai più senza. Lo show, che inizia prossimamente, vedrà Corsi coinvolto in un format dedicato agli acquisti e alle scelte di consumo. La data di messa in onda è stata annunciata e l’attenzione si concentra sul suo ritorno televisivo. La notizia è stata pubblicata da Novella 2000.

Gabriele Corsi debutta su Nove con Buy It Now – Mai più senza: ecco come funziona il nuovo show . Il palinsesto autunnale di Nove si arricchisce di una novità assoluta che vede protagonista Gabriele Corsi. Il celebre conduttore, noto per il suo stile empatico e dinamico, è pronto a guidare Buy It Now – Mai più senza, un format originale che fonde il classico intrattenimento televisivo con il mondo dell'imprenditorialità. Non si tratta solo di uno show leggero, ma di una vera e propria vetrina per menti creative che cercano di trasformare un'intuizione geniale in un oggetto di consumo quotidiano. Per Corsi, questa avventura rappresenta un'evoluzione professionale importante, capace di unire il racconto umano alla competizione commerciale.