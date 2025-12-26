Diomande Juve sul calciatore l’interesse anche di un’altra big di Serie A | affronto alle principali squadre europee Di chi si tratta

Diomandé è l’obiettivo di Juventus e Milan per la stagione 2026. L’esterno ivoriano del Lipsia incanta la Bundesliga e scatena un’asta internazionale da 80 milioni. La Juventus ha puntato i radar su una delle stelle più brillanti della Bundesliga odierna: Yan Diomandé. L’ala destra nata nel 2006, celebre per la sua velocità fulminante e una mira impeccabile, è attualmente impegnata nella Coppa d’Africa con la propria selezione nazionale. La convocazione è il giusto premio per quanto mostrato nelle prime quindici gare del campionato tedesco, dove ha trascinato il suo club con giocate di alta classe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

