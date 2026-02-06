Futura U19 domina Gallinese 9-1 raggiungono gli ottavi di nazionale in Coppa

Nel palazzetto di Reggio Calabria, la Futura U19 ha liquidato la Gallinese con un punteggio secco di 9-1. La vittoria permette alla squadra di raggiungere gli ottavi di finale della Coppa Italia Nazionale. La partita è stata dominata fin dall’inizio, con i giocatori che hanno mostrato sicurezza e determinazione. Ora, la Futura si prepara ad affrontare le prossime sfide in vista del torneo nazionale.

**Futura U19, regina di Calabria: 9-1 alla Gallinese in Coppa e ottavi nazionali raggiunti** Nel cuore del Palazzetto dello Sport di Reggio Calabria, la Futura Under 19 si è imposta con un’azione decisiva nella finale della Coppa Italia Regionale, vincendo 9-1 contro la Gallinese. È stata una partita senza storia, ma soprattutto senza esitazioni, con risultato netto e un vantaggio significativo che ha permesso ai gialloblu di salire a quota ottavi di nazionale. Con questo successo, il team guidato dal mister Peppe Scopelliti ha ottenuto il diritto di partecipare alla fase azzurra della Coppa Italia, dove andrà ad affrontare la Meta Catania, una gara ormai diventata una classica tra i club calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Futura U19 I Lions di Teranga raggiungono gli ottavi I Lions di Teranga si sono qualificati per gli ottavi di finale del torneo, confermando il buon rendimento della squadra. Report, risultati e gol della Champions League mentre gli Spurs raggiungono gli ottavi #Tottenham-Champions League || Il Tottenham ha fatto il suo dovere e si qualifica agli ottavi di Champions League. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Futura U19 Futura U19 regina di Calabria: 9-1 alla Gallinese in coppa e ottavi nazionali raggiuntiLa Cadi Antincendi Futura in versione Under 19 rispetta i pronostici, abbraccia il pubblico amico e vince largamente la finale regionale della Coppa Italia. Con questo successo, il team del Mister Pep ... strettoweb.com Futura U19 in finale di Coppa regionale: sfida alla Gallinese per puntare alla competizione nazionaleUltimo atto in regione. Chi vince, può festeggiare il Trionfo in Coppa e affronterà la Meta Catania. Giovedì 5 febbraio, grande sfida Under 19 al Palattinà. La Cadi Antincendi Futura, aspettando il ri ... strettoweb.com CONVOCATE | U19 Women Regionale - Recupero 2a Giornata Le scelte di Mister Emanuele per JSL Women vs Palermo! Giovedì 05 Febbraio Ore 17:30 Stadio Comunale di Brolo Back To The Future facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.