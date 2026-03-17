Rapina in casa di El Aynaoui il calciatore della Roma chiuso in una stanza da uomini armati | rubati gioielli e rolex

Nella notte, il calciatore della Roma Neil El Aynaoui è stato vittima di una rapina nella sua abitazione in zona Castel Fusano. Uomini armati sono entrati nell’appartamento e hanno chiuso il giocatore in una stanza, portando via gioielli e orologi di lusso tra cui Rolex. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Notte di paura per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui, vittima di una rapina nella sua abitazione in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 del mattino, una banda di sei uomini, vestiti di nero, armati di pistola e con il volto coperto, è riuscita a introdursi nella casa dopo aver divelto la grata di una finestra del salone. Una volta all’interno, i malviventi hanno radunato e chiuso in una stanza il calciatore insieme alla madre, alla compagna, al fratello e alla compagna di quest’ultimo, immobilizzando di fatto tutti i presenti. La refurtiva. La banda ha quindi messo a segno il colpo, portando via gioielli per un valore stimato di circa 10 mila euro, oltre a un orologio Rolex e diverse borse griffate. 🔗 Leggi su Open.online

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Roma, El Aynaoui vittima di una rapina in casa insieme alla famiglia #SkySport #Roma #ElAynaoui x.com

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