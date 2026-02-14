Furti nei supermercati arrestati tre cittadini romeni

Il 12 febbraio, tre cittadini romeni sono stati fermati dalla polizia di Arezzo mentre tentavano di rubare merce nei supermercati di via Romana. La pattuglia della Squadra Mobile, che stava controllando i negozi senza divisa, ha notato i sospetti mentre cercavano di allontanarsi con la refurtiva. I tre uomini erano già stati visti aggirarsi tra le corsie poco prima, cercando di nascondere alcuni prodotti sotto i vestiti. Gli agenti li hanno fermati e li hanno trovati in possesso di merce appena asportata.

Nel pomeriggio del 12 febbraio una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, impegnata in un servizio in abiti civili finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, ha arrestato tre persone sorprese dopo aver messo a segno alcuni furti tra esercizi commerciali della zona di via Romana. Gli agenti, transitando nei pressi del supermercato Conad di via Romana, hanno notato un'autovettura in sosta nel parcheggio antistante con a bordo tre soggetti – un uomo e due donne – che si aggiravano con fare sospetto. I poliziotti hanno quindi deciso di avvicinarsi per effettuare accertamenti.